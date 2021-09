Duas pessoas foram transportadas ao hospital na sequência de uma colisão entre um carro e um autocarro na Rua Damião de Góis, em Algés.

Segundo o que a TVI24 conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Algés, as duas vítimas, com ferimentos leves, estão no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

No local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas, dos bombeiros de Algés e PSP.

O alerta ocorreu cerca das 12h09.

O trânsito esteve condicionado mas, cerca das 13h00, a circulação já tinha sido retomada.