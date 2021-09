Foi encontrado morto o alegado homicida de um casal em Braga, apurou a TVI24.

O homem, de 55 anos, é suspeito de ter matado, nesta segunda-feira, os cunhados, na zona de Pedralva.

Segundo o que a TVI24 conseguiu apurar, as vítimas mortais são um casal, ambos de 58 anos, sendo a vítima do sexo masculino irmão da ex-companheira do agressor.

Não foi ainda possível apurar os contornos do crime, mas uma discussão, entre o homicida e as vítimas, terá estado na origem dos disparos.

Fonte da GNR avançou à TVI24 que paralelamente estava a decorrer um processo de violência doméstica contra o agressor por parte da ex-companheira do mesmo, que se encontra numa Casa Abrigo.

O alerta ocorreu cerca das 16:00.