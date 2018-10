Às segundas-feiras, o "Jornal das 8" da TVI tem uma edição de autor. É o jornalista Miguel Sousa Tavares que o edita, ou seja, que escolhe os temas da atualidade que irão constar deste que é o noticiário com maior audiência em Portugal.

A TVI lança semanalmente uma Newsletter que resume este jornal. Para subscrever a Newsletter, inscreva o seu e-mail abaixo.

Todas as semanas, Miguel Sousa Tavares escreve um texto exclusivo para esta Newsletter sobre as suas escolhas. Nesta primeira edição, o jornalista lembrou uma música de Chico Buarque "O Samba d' Orly" sobre a situação em que o Brasil agora se encontra com a eleição de Jair Bolsonaro.