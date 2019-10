Um homem de 62 anos morreu esta quarta-feira num acidente de viação no concelho de Arganil, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente, que ocorreu em Tojo, na freguesia do Piódão, foi dado às 07:59.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Coja, Pedro Joaquim, adiantou à agência Lusa que se tratou de um despiste de uma viatura ligeira, na estrada municipal que liga Tojo à Fórnea, na freguesia do Piódão.

De acordo com Pedro Joaquim, o óbito foi confirmado no local do sinistro pelo delegado de saúde do concelho de Arganil.

Nas operações de socorro, estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Coja com sete operacionais e duas viaturas e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arganil.