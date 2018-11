Um camião que transportava terra largou, ao final da manhã desta sexta-feira, parte da carga em pleno tabuleiro da Ponte 25 de Abril, quando seguia no sentido Lisboa - Almada.

O incidente obrigou ao condicionamento do trânsito para Sul, que ficou reduzido a duas faixas de rodagem.

Está interrompida a via mais à direita no sentido Norte-Sul desde o início do Viaduto de Alcântara e numa extensão de 200 a 300 metros”, disse à TVI24, o chefe Madail dos Santos, das relações públicas da Divisão de Trânsito da PSP.

De acordo com o responsável, a via “vai demorar algum tempo a limpar porque é preciso evitar que a terra caia para cima das casas situadas por baixo do viaduto.”

A situação está a provocar condicionamentos e longas filas no trânsito.

“A esta hora [12:30], há fila até Campolide e com tendência a aumentar”, avisa Madail dos Santos.