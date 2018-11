Dois corpos estão a ser retirados da carrinha que foi localizada na pedreira de Borba, testemunha o repórter da TVI no local.

A carrinha, que estava submersa e foi localizada na quinta-feira, também foi retirada da pedreira nesta sexta-feira de manhã.

O número de vítimas mortais retiradas da pedreira sobe, assim, para quatro. Há ainda uma pessoa, que seguiria noutra viatura, dada como desaparecida.

O comandante operacional nacional de Proteção Civil, coronel Duarte da Costa, vincou, entretanto, que a retirada dos corpos e de mais duas viaturas é “extremamente importante”, porque reflete o trabalho desenvolvido no local.

Conseguimos hoje fazer a retirada da terceira e da quarta vítimas da zona do sinistro, o que para nós é extremamente importante, pois indica que todo o trabalho que temos estado a fazer na coordenação e prospeção no ‘teatro de operações’ tem produzido os seus resultados”.

O coronel Duarte da Costa explicou aos jornalistas, no ponto de situação feito, que os corpos hoje recuperados são os dos ocupantes de uma viatura submersa no plano de água de uma das pedreiras, a qual se encontrava “encaixada entre dois blocos de pedra, com a estrutura metálica muito deformada”.

O deslizamento de um grande volume de terras na antiga Estrada Municipal 255 entre Borba e Vila Viçosa, no distrito de Évora, provocou a deslocação de uma quantidade significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra para o interior de duas pedreiras contíguas no dia 19 de novembro, às 15:45.

O acidente provocou a morte de dois trabalhadores da empresa de extração de mármores de uma das pedreiras, que se encontrava ativa, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora, cujos corpos foram recuperados a semana passada, e ainda três desaparecidos.

Os corpos de dois dos desaparecidos foram agora recuperados. Os dois homens, cunhados, viajavam numa carrinha de caixa aberta, quando foram arrastados para dentro da outra pedreira contígua, sem atividade e com o poço mais profundo, quando passavam na estrada que ruiu.

Uma outra viatura e um idoso de 85 anos, que também foram arrastados para a pedreira contígua, continuam ainda dados como desaparecidos.

O corpo da segunda vítima mortal foi retirado no sábado à noite e o da primeira no dia seguinte ao colapso da estrada.