Um incêndio num edifício unifamiliar de três andares na Baixa do Porto, na rua da Alegria, fez, nesta sexta-feira, um morto, apurou a TVI junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e do INEM.

Uma mulher de 100 anos será a única vítima mortal deste incêndio, que se encontrava, às 11 horas, em fase de rescaldo.

O alerta foi recebido às 09:33 e os Sapadores do Porto encontraram a vítima já sem vida.

Uma testemunha no local disse à TVI que ainda viu a moradora com vida, junto à janela. Alguns vizinhos ainda tentaram entrar no edifício, mas as chamas e o fumo já não permitiram socorrer a idosa.

No local estão 17 operacionais e cinco veículos.

O comandante dos Sapadores do Porto confirmou que o incêndio começou no quarto da idosa, no primeiro piso da habitação. A intervenção dos operacionais impediu que se propagasse aos pisos superiores.