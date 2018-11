Uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) decorre num comboio que saiu de Madrid com destino a Lisboa.

Três dezenas de agentes subiram a bordo da composição, cerca das 6:00, quando o comboio parou na estação do Entroncamento.

Trata-se de uma operação de prevenção da criminalidade, os agentes procuram armas, drogas e vão indagar se alguém está a entrar no país de forma ilegal.

A PSP vai verificar os documentos dos passageiros e as bagagens, assim como as carruagens, também serão alvo de revista com a ajuda dos cães.