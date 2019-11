Os números são do Eurostat, remontam a 2016 e são preocupantes para Portugal: é nas regiões autónomas dos Açores, da Madeira e no Alentejo que mais se morre de diabetes na União Europeia.

O gabinete de estatísticas da União Europeia fez as contas e, segundo taxas padronizadas, constatou que, em 2016, houve 22 mortes por diabetes em cada 100.000 europeus, mas o número sobe para pelo menos 45 mortes por 100.000 habitantes nas regiões mais afetadas, sendo superior nos Açores, (74 mortes), na Madeira (com 60) e no Alentejo, com 50 mortes por 100.000 habitantes.

Igual destaque para a mortalidade da diabetes em Chipre, com 64 mortes por 100.000 habitantes, e para duas regiões da República Checa, Moravskoslezsko (57) e Severozápad (54). Também em França e em Espanha há regiões com elevada mortalidade por diabetes: destacam-se a ilha francesa da Reunião (com 55 mortes, dados de 2015) as ilhas Canárias (com 47) e a cidade autónoma de Melilla (45).

Também a Áustria tem duas regiões com elevada mortalidade devido à doença, Burgenland e Niederösterreich. Na Itália, destacam-se pela negativa as regiões da Campânia, Sicília e Calabria, bem como uma zona da Humgria e de Malta.

O gráfico do Eurostat que mostra as regiões da União Europeia com mais mortes por diabetes

Já as taxas mais baixas de mortalidade foram registadas em duas regiões da Roménia, com menos de 6 mortes por diabetes em cada 100.000 habitantes. As taxas de mortalidade inferiores a dez casos por 100.000 habitantes foram registadas em 22 regiões do Reino Unido, cinco regiões da Finlândia, outra da Roménia, e numa zona apenas da Bélgica, Bulgária e Lituânia.

Os dados foram tornados públicos pelo Eurostat no dia 14 de novembro, por ocasião do Dia Mundial da Diabetes, e não são uma surpresa para os especialistas portugueses. “Portugal é o país da União Europeia que tem mais pessoas com diabetes”, disse à agência Lusa José Manuel Boavida, da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Diariamente, são diagnosticadas 200 portugueses com a doença, que mata uma pessoa no mundo a cada oito segundos. Os dados apontam “um quadro muito negro, de um peso enorme, com mais de um milhão de pessoas com diabetes e cerca de dois milhões de pessoas em risco de ter diabetes”, disse o endocrinologista à agência Lusa.

Neste momento, “a diabetes é considerada a quarta causa de morte por si própria”, mas a doença está “subestimada na sua importância” porque ela “duplica ou triplica” a mortalidade nas pessoas com cancro, com doença respiratória e doenças cardiovasculares, explicou o médico. Por esta razão, José Manuel Boavida defendeu que a diabetes deve ser assumida como “um risco para a saúde pública” e “não como uma doença com a qual já se lida facilmente” e que já permite uma boa qualidade de vida.

As pessoas com diabetes necessitam de um acompanhamento cada vez mais rigoroso e principalmente necessitamos de um diagnóstico precoce da diabetes (…) e das suas complicações a fim de minorar os seus impactos seja na mortalidade, nas amputações, na cegueira, nas insuficiências renais”, salientou Boavida.

O presidente da APDP salientou que mais de metade dos casos de diabetes tipo 2 são possíveis de prevenir com “hábitos simples” que começam em casa, como uma alimentação saudável, a prática de exercício físico e um ambiente familiar saudável.