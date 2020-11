Portugal regista esta segunda-feira mais 2.506 novos casos de covid-19 e 46 mortes, segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

No total, o país regista agora 146.847 casos de covid-19 e 2.590 óbitos.

No que diz respeito aos internamentos, estão hospitalizadas mais 133 pessoas em enfermaria por covid-19, 2.255 no total, e mais dez doentes em cuidados intensivos, 294 no total. Fica assim estabelecido um novo máximo nos internamentos desde o início da pandemia.

Quanto aos doentes recuperados, são no total 83.294, mais 937 do que no dia anterior, e registam-se agora 60.963 casos ativos, mais 937 do que no boletim de domingo.

Em vigilância, estão 66.428 contactos, mais 1.623 do que no boletim divulgado no domingo.

A região Norte regista agora 66.145 casos, mais 1.202 do que no dia anterior, e mais 20 óbitos, 1.151 no total.

A região Centro contra 13.050 casos de covid-19, mais 333 do que ontem, e mais seis mortes, 323 no total.

Em Lisboa e Vale do Tejo há registo de 61.064 casos de covid-19, mais 845 do que no dia anterior, e mais 17 vítimas mortais, 1.021 no total.

O Alentejo regista mais 46 casos, num total de 2.854, e mais um óbito, 50 no total. No Algarve há mais 66 casos, 2.904 ao todo, e 29 mortes, mais uma do que no dia anterior.

Os Açores registam 371 casos, mais um do que no dia anterior, e mantêm 15 vítimas mortais. Na Madeira, há mais 13 casos, 459 no total, e o boletim regista esta segunda-feira a primeira morte por covid-19 na região autónoma.

Quanto à caracterização demográfica dos casos confirmados, foram infetados até agora 66.617 homens e 80.230 mulheres. As vítimas mortais são 1.320 homens e 1.270 mulheres.