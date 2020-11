Portugal regista esta sexta-feira mais 5.550 casos de covid-19 e 52 mortes, segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Trata-se de um novo máximo de casos diários. O anterior recorde tinha sido alcançado a 30 de outubro, quando foram contabilizadas 4.656 novas infeções em 24 horas.

No entanto, a 4 de novembro foram registados 7.497 novos casos de infeção ao ser incluído na contagem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.793 mortes e 166.900 casos de infeção, estando hoje ativos 70.354 casos, mais 3.197 do que na quinta-feira.

A DGS indica que das 52 mortes registadas nas últimas 24 horas, 25 ocorreram na região Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro e seis no Alentejo.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que estão internadas 2.425 pessoas (mais 63 do que na quinta-feira). Em cuidados intensivos estão 340 doentes (mais 20).

As autoridades de saúde têm, ainda, em vigilância 79.689 contactos, mais 12.247 em relação a quinta-feira, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 2.301 doentes, num total de 93.754 desde o início da pandemia.

A região Norte é a que regista o maior número de novos casos tendo sido reportados 3.006 nas últimas 24 horas, totalizando 78.461 e 1.248 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.495 novos casos de infeção, contabilizando 65.869 casos e 1.090 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 676 casos, contabilizando 15.045 infeções e 349 mortos.

No Alentejo foram registados mais 194 novos casos de covid-19, totalizando 3.312 e 60 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 156 casos de infeção, somando 3.285 casos e 29 mortos desde o início da pandemia.

Nos Açores foram registados 19 novos caso nas últimas 24 horas, somando 413 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou quatro casos nas últimas 24 horas, contabilizando 511 infeções e um óbito.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 75.665 homens e 91.235 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.432 eram homens e 1.360 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 ano.