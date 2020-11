Portugal regista esta quarta-feira 7.497 novos casos de covid-19 e 59 óbitos, segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

A DGS ressalva no boletim que, dos novos 7.497 casos, 3.570 são "decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30-10.2020". Ou seja, contabilizando apenas os casos reportados até à meia-noite de terça-feira, sem aqueles que estavam em atraso, o país regista mais 3.927 casos.

Dos novos casos, 69% são na região Norte, que regista no relatório desta quarta-feira mais 5.183 positivos, num total de 72.875 casos. No Norte contam-se ainda mais 34 óbitos, 1.206 no total.