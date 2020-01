O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira um céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte, nas regiões Norte e Centro. Há ainda a possibilidade de nevar nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 25 quilómetros hora) do quadrante sul, soprando moderado a forte (30 a 45 quilómetros hora) no litoral a norte do Cabo Raso até final da tarde e nas terras altas, por vezes com rajadas até 65 quilómetros hora.

Há ainda a registar uma subida da temperatura mínima, que será acentuada nas regiões Norte e Centro.

De acordo com o IPMA, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus (Bragança) e os 12 graus (Viana do Castelo, Porto e Lisboa). Já as máximas vão variar entre os 8 graus (Guarda) e os 18 graus (Sagres).