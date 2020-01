Uma colisão envolvendo um autocarro, um veículo pesado de mercadorias e três ligeiros, que ocorreu esta sexta-feira pelas 12:05 na autoestrada A28 em Viana do Castelo, causou três feridos e obrigou ao corte de trânsito no sentido norte/sul daquela via.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Sapadores Municipais de Viana do Castelo, António Cruz, adiantou que no acidente ficaram feridas duas mulheres, sem gravidade, e uma criança com cerca de 7 anos, cujo estado de saúde ainda está a ser avaliado.

António Cruz assinalou que o local está a ser afetado por forte nevoeiro e que o "choque em cadeia" provocou um grande engarrafamento naquela zona, dificultando o acesso dos meios de socorro ao local.

Contactada esta sexta-feira pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Viana do Castelo afirmou que "uma das vítimas se encontra encarcerada".

A mesma fonte informou que "o autocarro se encontrava vazio quando ocorreu a colisão".

O trânsito na autoestrada A28, que liga Viana do Castelo à cidade do Porto está cortado no sentido norte/sul, na freguesia de Outeiro, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 34 operacionais e 13 viaturas das duas cooperações de bombeiros de Viana do Castelo, os bombeiros voluntários de Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, a GNR e a concessionária da autoestrada.

As vítimas serão transportadas para o hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo.