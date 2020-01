Um incêndio deflagrou esta tarde num armazém de produtos chineses em Palmela, distrito de Setúbal, e provocou danos no edifício, mas sem causar feridos, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que ardeu parte da cobertura do primeiro piso do armazém.

Segundo fonte da GNR, a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar a ocorrência.

O alerta para o fogo, de acordo com o CDOS, foi dado às 15:07, tendo sido considerado extinto às 15:47.

Foram mobilizados para o local bombeiros das corporações de Palmela e de Setúbal, além da GNR, num total de 31 operacionais e 12 veículos.