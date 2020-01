Nuno Santos vai assumir a direção de programas da TVI nas próximas semanas, substituindo Felipa Garnel no cargo, após quase seis meses em funções, foi anunciado esta sexta-feira.

Nuno Santos é um dos mais experientes profissionais de televisão em Portugal, tendo iniciado o seu percurso como jornalista e ‘pivot’ de televisão na década de 90, integrando o núcleo fundador da SIC, a primeira estação privada em Portugal", refere a TVI, no comunicado, recordando que o jornalista "foi também o primeiro diretor da SIC Notícias".

Nuno Santos, que estava na direção-geral do Canal 11, lançado no ano passado pela Federação Portuguesa de Futebol, considera que "a oportunidade de liderar a programação na TVI e ajudar a acelerar a transformação digital do meio televisivo de língua portuguesa é o desafio mais estimulante do mercado dos media".