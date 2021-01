Um incêndio está a consumir desde as 12:50 as instalações da empresa de plásticos Doureca, em Formariz, Paredes de Coura (Viana do Castelo), disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Não há registo, para já, de quaisquer feridos.

Para o local, disse a fonte, foram destacados 21 operacionais dos corpos de bombeiros de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha, que cerca das 12:50 continuam a combater as chamas.