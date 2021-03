Portugal regista esta quarta-feira mais mortes e novos casos de covid-19, segundo revela o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do número mais alto de infeções diárias em duas semanas, depois de o boletim de 17 de março ter revelado 673 contágios.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 558 doentes (menos 26 do que na terça-feira), o mais baixo desde 22 de setembro, dia em que estavam internadas 546 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem 122 doentes, menos dois em relação a terça-feira, valor mais baixo desde 08 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 115 pessoas.

Rt estável abre caminho ao próximo passo do desconfinamento

O índice de transmissibilidade continua fixado nos 0,94 a nível nacional, tendo aumentado ligeiramente para o mesmo valor em Portugal Continental. Assim, Portugal mantém condições de dar um próximo passo no desconfinamento, sendo expectável o regresso às aulas presenciais para alunos dos 2.º e 3.º ciclos e também a reabertura das esplanadas no dia 5 de abril.

A incidência mantém-se descendente, o que ajuda a matriz de risco a permanecer no verde.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 65,3 casos por 100 mil habitantes (70 por 100 mil habitantes na sexta-feira) e nos 62,4 casos por 100 mil habitantes se for considerado apenas o continente (63,4 por 100 mil habitantes na sexta-feira).