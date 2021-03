Portugal registou, neste domingo, mais 28 mortes e 682 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o número mais baixo de casos diários desde 28 de setembro.

No entanto, a região Norte ultrapassou Lisboa e Vale do Tejo em termos de novas infeções, com 207 nas últimas 24 horas, ou seja, 30,3% do total diário, enquanto Lisboa contabiliza 26,4% dos novos casos (mais 180). Segue-se a Madeira, com 19,5% dos casos diários (133).

Relativamente a sábado, há menos dois doentes em enfermarias, para um total de 1.414, e menos nove em cuidados intensivos, onde ainda se encontram 354 doentes.

Portugal tem, neste momento, 61.987 casos ativos de covid-19, menos 312. Há, também, menos 1.191 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, havendo, porém, 25.513 casos suspeitos.

O número de doentes recuperados ascende, agora, a 731.567, mais 966 que no dia anterior.

Desde o início da pandemia já morreram 16.540 doentes dos 810.094 infetados.

