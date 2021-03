Portugal contabiliza, nesta terça-feira, mais 38 mortos e 691 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

São mais quatro mortos e 297 casos que na segunda-feira, dia da semana em que os números são normalmente mais baixos.

Nas últimas 24 horas o número de internamentos baixou dos 2.000, com menos 170 doentes em enfermarias, para um total de 1.997, o que não acontecia desde 31 de outubro, e menos 23 nos cuidados intensivos (446).

Portugal tem, neste momento, 65.793 casos ativos de covid-19, menos 2.577 que no dia anterior. Há, também, menos 4.368 casos em contactos de vigilância com as autoridades de saúde

Boletim da DGS - 2 de março by TVI24