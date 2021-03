Portugal regista, neste domingo, mais seis óbitos e 450 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos voltou a subir, com mais 21 doentes em enfermarias, para um total de 765, depois de vários dias a descer. Nos cuidados intensivos permanecem 170 doentes.

Também os casos ativos aumentaram nas últimas 24 horas, mais 49 que no dia anterior, totalizando 33.443. Há, igualmente, mais 252 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, para um total de 14.986 casos suspeitos, alterando-se a tendência decrescente que se vinha a registar desde 30 de janeiro.

Lisboa continua a ser a região mais afetada com 50% das mortes diárias (3) e 34,2% dos casos (154). Segue-se o Norte com 33,3% das mortes (2), depois de na véspera não ter registado qualquer óbito e 32% das novas infeções (144).

Relativamente a sábado, mais 395 doentes recuperaram da doença, número que ascende agora a 767.319.

Desde o início da pandemia já morreram 16.768 doentes dos 817.530 infetados.

Boletim da DGS - 21 de março by TVI24