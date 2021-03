Portugal regista, neste domingo, mais 15 óbitos e 541 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, o país baixou dos 40.000 casos ativos de covid-19, com menos 2.632 para um total de 38.156. Há, também, menos 500 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, havendo, ainda, 16.715 casos suspeitos.

Os doentes internados em enfermarias voltaram a descer, para 976 (menos 4), o valor mais baixo desde 14 de outubro, repetindo o feito da véspera. Há, igualmente, menos 11 doentes nos cuidados intensivos (242), o que não acontecia desde 26 de outubro.

A região de Lisboa continua a ser a mais afetada pela doença, com 40% dos óbitos (6) e 44,7% dos casos diários (242). Segue-se o Centro, com uma subida nos dois parâmetros, com 26,6% de mortes (4) e 21,2% dos novos casos (115), e o Norte também com 26,6% dos óbitos (4) mas 19,9% (108) dos casos diários.

O número de doentes recuperados ascende, agora, a 759.417, com mais 3.158 altas.

Desde o início da pandemia já morreram 16.684 doentes dos 814.257 infetados.

Boletim da DGS - 14 de março by TVI24