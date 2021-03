A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou esta quarta-feira os dados da vacinação contra a covid-19 em Portugal. Segundo relatório, 223.614 pessoas com mais de 80 anos foram vacinadas com as duas doses, o que corresponde a 33%.

Na globalidade daquela faixa etária foram administradas 539.633 doses de primeira vacina, imunizando parcialmente 80% dos mais idosos, como o Governo já havia anunciado.

Com 1.753.999 doses administradas, 1.196.971 foram de primeira dose, o que corresponde a 12% da população. Com vacinação completa existem 494.521 pessoas, o que corresponde a 4% da população nacional.