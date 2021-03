Portugal contabiliza, nesta quarta-feira, mais 15 mortos e 673 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, o número de doentes em enfermarias baixou dos 900, com menos 99 internamentos, para um total de 856, o valor mais baixo desde 11 de outubro. Há, também, menos oito doentes em cuidados intensivos, são agora 205, o que não acontecia desde 23 de outubro.

O país tem, neste momento, menos de 35.000 casos ativos de covid-19 e pouco mais de 15.000 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 1.058 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 764.019.

Desde o início da pandemia já morreram 16.722 doentes dos 815.570 infetados.

De acordo, ainda, com a DGS, já foram vacinadas 1.200.691 pessoas, 851.022 com a primeira dose e 349.669 com a segunda.

Boletim da DGS - 17 de março by TVI24