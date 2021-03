Portugal contabiliza, neste sábado, mais 19 mortos e 564 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, o número de internamentos em enfermarias baixou dos 1.000, com menos 66 doentes internados para um total de 980. Desde 14 de outubro que este registo não era tão baixo. Nos cuidados intensivos também há menos 13 doentes, havendo, agora, 253, o que também não acontecia desde dia 27 do mesmo mês.

A região de Lisboa continua a ser a mais afetada, com 68,4% das mortes diárias (13) e 36,9% dos casos do dia (208). Segue-se o Norte, com 15,8% dos óbitos (3) e 23,4% das novas infeções (132), e o Centro com 10,5% das mortes (2) e 20,2% dos casos (114).

Portugal tem, neste momento, 40.788 casos ativos de covid-19, menos 5.944 que na sexta-feira. Há, igualmente, menos 823 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, havendo, ainda, 17.215 casos suspeitos.

Mais 6.489 doentes recuperaram da doença, totalizando 756.259 recuperados.

Desde o início da pandemia já morreram 16.669 doentes dos 813.716 infetados.

Segundo, ainda, a DGS, 334.195 portugueses já completaram o processo de vacinação. Outros 813.380 já receberam a primeira dose.

Boletim da DGS - 13 de março by TVI24