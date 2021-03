Portugal contabiliza, neste sábado, mais oito mortos e 344 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos foram registados na região Norte (2), Algarve (2), Centro (1), Lisboa e Vale do Tejo (1), Madeira (1) e Açores (1).

Lisboa continua a ser a região mais afetada pela pandemia, com 44,2% dos casos diários (152), ainda que, ao contrário do que tem acontecido, tenha registado apenas uma morte. Segue-se o Norte, com 19,8% das infeções do dia (68).

Nas últimas 24 horas há menos 51 doentes internados em enfermarias, para um total de 618, dos quais 148 estão em unidades de cuidados intensivos (menos sete).

O país tem, agora, 28.208 casos ativos de covid-19, menos 3.332 que na véspera. No entanto, há mais 15 casos suspeitos em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, totalizando 15.404.

Mais 3.668 doentes recuperaram da doença, elevando o número de recuperados para 775.007.

Desde o início da pandemia já morreram 16.827 doentes dos mais de 820.000 infetados.

Boletim da DGS - 27 de março by TVI24