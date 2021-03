Portugal contabiliza, nesta terça-feira, mais 10 óbitos e 434 novos casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Metade das mortes diárias foram registadas na região Norte (5), depois de, nos últimos dias, não ter registado qualquer óbito em duas ocasiões. As restantes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (3), Centro (1) e Alentejo (1). Já a maioria dos novos casos - 36,1% - continua a ocorrer na região de Lisboa (157), seguindo-se o Norte, com 26% das infeções diárias (113).

Nas últimas 24 horas, o número de doentes em enfermarias voltou a descer, havendo menos 28 doentes internados, para um total de 743, e menos seis em cuidados intensivos (são, agora, 159).

Portugal tem, neste momento, 32.332 casos ativos, menos 788 que no dia anterior. Há, igualmente, menos 162 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, ainda que os casos suspeitos sejam perto de 15.000.

Mais 1.212 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 769.086.

Desde o início da pandemia já morreram 16.794 doentes dos 818.212 infetados.

De acordo, ainda, com a DGS, mais de 455.000 mil portugueses já completaram o processo de vacinação e cerca de 914.000 já receberam a primeira dose.

Boletim da DGS - 23 de março by TVI24