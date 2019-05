O motor de um autocarro que transportava 55 crianças incendiou-se, na manhã desta sexta-feira, na A23, na zona de Mação, confirmou fonte do CDOS de Santarém à TVI24.

O incidente aconteceu ao quilómetro 69,9 no sentido Norte-Sul.

O alerta foi dado às 08:41.

As crianças foram retiradas do autocarro. Para ficarem protegidas do sol e do calor, foram transportadas para a área de serviço de Abrantes, onde esperaram pela chegada de outro autocarro.

Não há vítimas a registar.