A Direção Geral de Serviços Prisionais anunciou esta terça-feira que há dois reclusos infetados com o novo coronavírus que foram transferidos para o Hospital Prisional de Caxias. Serão os primeiros casos detetados entre reclusos em Portugal.

Ao que a TVI conseguiu apurar, o primeiro caso corresponde a um recluso de Pinheiro da Cruz que, tendo regressado ao Estabelecimento Prisional(EP) no dia 11 de maio, estava em isolamento profilático sob vigilância médica. "O preso apresentou sintomas no dia 15 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à Covid 19", avança a entidade.

Posteriormente, o recluso foi encaminhado para o Hospital Prisional para internamento e tratamento.

Segundo a Direção, o segundo caso corresponde a um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus que regressou ao EP no dia 9 de maio e que se encontrava em isolamento profilático sob vigilância médica,"em espaço especificamente destinado a esse fim". Este preso apresentou sintomas de doença no dia 13 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à Covid-19. Foi, entretanto, encaminhado igualmente para o Hospital Prisional de Caxias.

Em ambos os casos, verificaram-se sintomas após uma saída de curta duração.

A TVI confirmou junto das autoridades que os contactos ocasionais dos presos com risco de contágio foram identificados e os mesmos "estão em isolamento e sob vigilância de sintomas, aguardando que lhes sejam realizados testes".

Em entrevista à TVI24, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo de Guardas Prisionais, Jorge Alves afirmou que, “há algum tempo”, o Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sugeriu que fosse combinado com os reclusos uma suspensão das saídas precárias durante o estado de emergência. Esta sugestão não foi, no entanto, adaptada e o regresso dos reclusos, para o presidente do sindicato, coloca em causa a segurança dentro das prisões.

Sobre o caso positivo detetado em Vale dos Judeus, Jorge Alves afirma que o recluso “foi colocado numa camarata, juntamente com outros presos que estavam a cumprir com a quarentena.

Podiam ter corrido o risco de infetar os outros reclusos. Felizmente os sintomas manifestaram-se a tempo de os separar”, afirma Jorge Alves.

O que se está a passar nas duas prisões é absolutamente dramático porque o diretor das prisões não cumpriu as recomendações da DGS”, protesta Vítor Ilharco, da Associação Apoio ao Recluso, sobre o ajuntamento de presos durante o período em que estão em quarentena.

Ilharco explica que em vez de um isolamento total, em ambas as prisões os reclusos que regressam das precárias são postos no mesmo local onde estão os outros presos em quarentena. “Isto é uma burrice enorme. Isto é elementar, isto é uma medida que não faz sentido nenhum”, termina.