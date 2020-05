Portugal regista esta terça-feira mais 223 casos de Covid-19 e 16 óbitos (+1,3%), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

No total, estão confirmados 29.432 casos da doença e 1.247 mortes. Em termos de doentes recuperados, depois de ontem se ter verificado uma subida de quase 2000 pessoas, esta terça-feira o relatório da DGS dá conta de apenas mais uma pessoa curada, no total de 6431 recuperados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (707), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (282), do Centro (227), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 640 vítimas mortais são mulheres e 607 são homens.

Das mortes registadas, 838 tinham mais de 80 anos, 243 tinham entre os 70 e os 79 anos, 112 tinham entre os 60 e 69 anos, 40 entre 50 e 59, 13 entre os 40 e os 49 e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.

A caracterização clínica dos casos confirmados indica que 629 628 doentes estão internados em hospitais, mais um do que na segunda-feira (+0,6%), e 101 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos quatro (-3,8%).

A recuperar em casa estão 21.125 pessoas.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2.018), seguido por Vila Nova de Gaia (1.510), Porto (1.326) Matosinhos (1.242), Braga (1.173) e Gondomar (1.058).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 298.501 casos suspeitos, dos quais 2.349 aguardam resultado dos testes.

Há 266.720 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 6.431, mais um relativamente a domingo.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16.472, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 8.490, da região Centro, com 3.644, do Algarve (356) e do Alentejo (245).

Os Açores registam 135 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.

A DGS regista também 25.487 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Do total de infetados, 17.228 são mulheres e 12.204 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.963), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.960) e das pessoas com mais de 80 anos (4.369 casos).

Há ainda 4.313 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.666 entre os 20 e os 29 anos, 3.271 entre os 60 e 69 anos e 2.430 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista também 531 casos de crianças até aos nove anos e 929 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 41% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 19% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 90% dos casos confirmados.

A pandemia de covid-19, que teve origem na China, já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.