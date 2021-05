Portugal registou, neste domingo, mais um morto e 330 infetados com covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A única vítima mortal foi regista no Algarve.

Nas últimas 24 horas, o número de internamentos voltou a subir, com mais nove doentes em enfermarias (311 no total) e um em cuidados intensivos (85).

O país tem, neste momento, 23.579 casos ativos, mais 85 que no sábado, e 23.909 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (-97).

Mais 244 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 796.721.

Desde o início da pandemia já morreram 16.977 doentes dos 837.277 infetados.

De acordo, ainda, com a DGS, 3.303.560 milhões de portugueses foram já vacinados: 2.433.008 com a primeira dose e 870.552 com a segunda.

Boletim da DGS - 2 de maio by TVI24