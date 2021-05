Portugal registou, nesta terça-feira, mais quatro mortos e 258 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Depois de mais um dia sem óbitos, foram registadas três mortes na região de Lisboa e uma no Norte.

Nas últimas 24 horas, voltaram a descer os internamentos hospitalares e estão agora abaixo dos 300, o que não acontecia desde 25 de março do ano passado. Há menos 26 doentes em enfermarias (296) e menos três em cuidados intensivos (87).

O país tem, neste momento, 22.833 casos ativos, menos 523 que no dia anterior. Há, também, menos 443 casos suspeitos, havendo, ainda, 23.556 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 777 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 797.901.

Desde o início da pandemia, já morreram 16.981 doentes dos 837.715 infetados.

De acordo, ainda, com a DGS, 3.389.345 milhões de portugueses já foram vacinados: 2.503.050 com a primeira dose e 886.295 com a segunda.

Boletim da DGS - 4 de maio by TVI24