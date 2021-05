Portugal registou, nesta terça-feira, mais dois mortos e 386 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As duas mortes ocorreram na região de Lisboa e nos Açores.

Nas últimas 24 horas há menos 13 doentes internados em enfermarias, para um total de 233, dos quais 66 estão em cuidados intensivos (menos seis que no dia anterior).

O país tem, neste momento, 21.997 casos ativos de covid-19, menos 184 que na segunda-feira. Há, também, menos 129 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, com os casos suspeitos a descerem para 18.376.

Mais 568 doentes recuperaram da doença, elevando o total de recuperados para 803.759.

Desde o início da pandemia já morreram 17.011 pessoas das 842.767 infetadas.

Segundo, ainda, a DGS, 4.515.124 milhões de portugueses foram já vacinados contra a covid-19: 3.147.970 com a primeira dose e 1.367.154 com a segunda.

