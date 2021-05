Portugal regista, nesta segunda-feira, mais 180 casos de covid-19 e nenhuma morte, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É a quarta vez desde agosto do ano passado que não se registam óbitos.

O Índice de Transmissibilidade, o Rt, voltou a descer, para 0,96, tanto a nível nacional como apenas no continente. Também a incidência baixou para 64,4 casos de infeção por 100.000 habitantes, medida que baixa ainda mais, para 62,0, quando excluídas as regiões autónomas.

No entanto, pelo segundo dia consecutivo, os internamentos voltaram a subir, com mais 11 doentes em enfermarias, para um total de 322, e mais cinco em cuidados intensivos (90).

O país tem, neste momento, 23.356 casos ativos, menos 223 que no domingo, mas há 23.999 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, mais 90 que na véspera.

Mais 403 doentes recuperaram da doença, elevando o total para 797.124.

Desde o início da pandemia, já morreram 16.977 doentes dos 837.457 infetados.

Boletim da DGS - 3 de maio by TVI24