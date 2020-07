Portugal regista mais nove mortes e 328 novos casos de Covid-19, segundo os últimos dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no boletim deste domingo.

O total de vítimas mortais é, agora, 1.614, enquanto já foram confirmados 43.897 casos de infeção.

O número de doentes internados voltou a ultrapassar os 500. Com efeito, são 503 os pacientes hospitalizados, dos quais 73 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, número que se mantém em relação ao último boletim.

Foram registadas 245 recuperações nas últimas 24 horas, pelo que o total é de 29.017. O total de casos ativos em Portugal é 13.266.

A região de Lisboa e Vale do Tejo voltou a registar a maioria dos contágios. Com mais 254 contágios, aquela zona registou 77% das infeções no último dia.

Foi também naquela região que se registaram seis das nove mortes. Os restantes três óbitos foram verificados no Alentejo, onde existe um surto no município de Reguengos de Monsaraz.

Boletim DGS 05/07 by António Guimarães on Scribd