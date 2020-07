O Infarmed mandou retirar do mercado um termómetro de infravermelhos do fabricante Hunan Haiyuan Medical Technology Co., Ltd. porque não estava garantida a segurança nem o adequado desempenho do dispositivo.

Numa nota divulgada no seu site, a Autoridade do Medicamento e Produtos em Saúde (Infarmed) diz ter identificado a colocação destes termómetros no mercado nacional e que os dispositivos não tinham a marcação CE.

Deste modo, não há evidência de cumprimento dos requisitos legais aplicáveis pelo que não está salvaguardada a segurança e o adequado desempenho do dispositivo”, explica.

O Infarmed esclarece ainda que os termómetros do fabricante chinês estavam acompanhados de um certificado alegadamente emitido pelo Organismo Notificado N.º 1282 - ECM (Ente Certificazione Macchine), que era um documento falso.

As entidades que eventualmente disponham de unidades deste dispositivo médico não as devem utilizar e devem reportar o facto à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed”, acrescenta.