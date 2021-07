Portugal regista, neste domingo, mais oito mortos e 2.625 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Metade dos óbitos registaram-se na região de Lisboa e os restantes no Norte (2), Açores e Madeira.

Nas últimas 24 horas, mais 44 doentes deram entrada nos hospitais, com um total de 879 internamentos. Há, também, mais 12 doentes em cuidados intensivos, onde se encontram agora 193 pessoas.

O país tem hoje 54.197 casos ativos, mais 1.415 que no sábado. Por outro lado, há menos 2.777 casos suspeitos, mantendo-se 80.147 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde.

Mais 1.202 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 881.570.

Desde o início da pandemia já morreram 17.292 doentes dos 953.059 infetados.

Boletim da DGS - 25 de julho by TVI24