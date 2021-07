Portugal regista, nesta quinta-feira, mais dez mortos e 3.009 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa (3), Norte (3), Algarve (3) e Açores.

Nas últimas 24 horas há mais 20 doentes internados, elevando o total para 954. Há, também, mais oito em cuidados intensivos, onde estão agora 208 doentes.

A região de Lisboa é a mais afetada pelos novos casos, com 38,4% do total diária (1.156). Segue-se o Norte, com 34,3% dos casos do dia (1.032).

O país tem, neste momento, 51.561 casos ativos, mais 131 que no dia anterior. No entanto, há menos 1.328 casos suspeitos, mantendo-se 79.147 pessoas em contactos de vigilância das autoridades de saúde.

Mais 2.868 doentes recuperaram da doença, número que chega agora aos 894.555 recuperados.

Desde o início da pandemia já morreram 17.330 doentes dos 963.446 infetados.

