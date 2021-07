Portugal regista, nesta quarta-feira, mais 13 óbitos e 3.452 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais seis pessoas internadas com covid-19, totalizando agora 934 internamentos. Mas o número de internados dos cuidados intensivos não aumentou nas últimas 24 horas, mantendo-se nos 200.

Das vitimas mortais, sete foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região do Norte e e uma no Centro.

Dos novos casos, 1.341 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 1.194 na região do Norte.

Desde ontem, registaram-se mais 3,254 doentes recuperados. O número de casos ativos é agora de 51.430.

O valor da incidência subiu ligeiramente para 428,3 casos por 100 mil habitantes.

Já o R(t) continua a descer, situando-se agora em 1,01 a nível nacional.

Boletim DGS by TVI24 on Scribd