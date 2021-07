Portugal regista, neste sábado, mais 20 mortos e 3.396 novos casos de covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Metade dos óbitos ocorreram na região de Lisboa (10) e os restantes no Norte (7), Centro (1), Alentejo (1) e Algarve (1).

As regiões de Lisboa, com mais 1.280 casos, e do Norte, como 1.286, totalizam, ainda, mais de 75% dos casos diários.

Nas últimas 24 horas há menos 20 internamentos, para um total de 835, mas há mais três doentes em cuidados intensivos, onde estão agora 181 pessoas.

O país tem agora 52.782 casos ativos (menos 752) e 82.924 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde, mais 1.073 que na sexta-feira.

Já o número de doentes recuperados subiu para 880.368, com mais 4.128 altas desde ontem.

Desde o início da pandemia já morreram 17.284 doentes dos 950.434 infetados.

