A Fenprof (Federação Nacional dos Professores) diz que o despacho sobre identidade de género nas escolas só peca por tardio e pede reforço de meios para que seja cumprido.

Em comunicado enviado às redações "a propósito da recente polémica lançada por PSD e CDS", a Fenprof lamenta que o despacho só tenha sido publicado "um ano depois da publicação da lei, em pleno período de férias e a duas semanas do reinício da atividade das escolas", assinalando que o respeito pelo direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género merecia outro destaque, já que "deverá dar resposta a uma realidade que não pode ser ignorada e a que, em algumas escolas, professores e os seus órgãos de gestão têm procurado dar a devida atenção, apesar, até agora, de não terem tido o necessário apoio".

Não é verdade que a aplicação deste despacho potencie fenómenos de bullying, eles são potenciados, isso sim, quando a sociedade ou a escola ignoram a realidade, deixando mais expostas, logo, mais fragilizadas, as minorias, sejam elas quais forem. Acresce que, ao contrário de um, infelizmente, grande número de adultos, as crianças e jovens estão muito mais habilitados a lidar com a diferença, sabendo, não apenas, integrar, mas incluir", lê-se no mesmo comunicado.