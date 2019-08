Um homem matou a mulher e suicidou-se logo de seguida, esta manhã, na Rua Francisco Sá Carneiro, no distrito de Setúbal.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o homem terá recorrido a uma arma de fogo para cometer o crime.

O alerta foi dado às 09:19 e no local encontram-se a PSP e a Polícia Judiciária.

Ainda não são conhecidas as idades das vítimas e as circunstâncias do crime.