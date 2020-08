Portugal registou, nesta segunda-feira, mais três mortos e 278 infetados por Covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dois óbitos ocorreram na região Norte e um na região de Lisboa, onde ocorreram, ainda, a maioria dos novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais atingida, com 160 dos novos casos (57,5%), que, todavia, subiram também no Norte, nomeadamente devido a surtos em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, representando 32% (89) dos novos casos diários.

Foram, igualmente, registados novos casos nos Açores e na Madeira, respetivamente, mais e um mais dois.

O número de doentes hospitalizados voltou a subir, mais dois, para 367, bem como aqueles que estão internados nos cuidados intensivos, que são agora 40, mais cinco que no dia anterior.

Recuperaram da doença mais 180 pessoas, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 38.940.

Boletim DGS - 12 de agosto by TVI24 on Scribd