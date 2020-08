Portugal contabiliza mais três mortos e 244 novos casos de covid-19, na últimas 24 horas, informa o boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta segunda-feira.

No total, a pandemia já infetou 58.012 pessoas em Portugal, das quais morreram 1.822.

Boletim 31 de agosto by TVI24 on Scribd

De acordo com os dados da DGS, as três vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 29.921 casos (mais 137) e 666 mortos.

Na região Norte registaram-se mais 83 casos, num total de 20.859, com 849 mortos.

Na região centro, registaram-se mais sete casos, num total de 4.807, com 253 mortos.

O Alentejo registou mais sete infeções, num total de 944, e contabiliza 22 mortos, enquanto o Algarve, com 1.112 infeções, registou sete novos casos nas últimas 24 horas. Nesta região, a covid-19 provocou 17 mortos.

Os Açores registaram mais três casos nas últimas 24 horas, num total de 212, mantendo os 15 mortos. Por sua vez, a Madeira não tem qualquer caso de infeção ou morte desde sábado e tem contabilizados 157 casos de covid-19.

Segundo a DGS, estão atualmente em vigilância 34.196 doentes, menos 62 do que no domingo.

O número de internados subiu para 349 (mais oito) e o de doentes em internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos mantêm-se nos 41.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 30 e os 49 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus afetou em Portugal pelo menos 26.083 homens e 31.929 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 918 eram homens e 904 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O boletim de hoje divulga os números de casos por concelhos, sendo Lisboa o que apresenta mais infeções, um total de 5.087, seguido de Sintra (4.279), Loures (2.539), Amadora (2.494), Vila Nova de Gaia (1.920) e Odivelas (1.806).

O concelho do Porto regista 1.585 infeções por covid-19, Cascais 1.596, Braga 1.379, Matosinhos 1.394, Oeiras 1.300, Vila Franca de Xira 1.323 e Gondomar 1.132.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.