Portugal regista, neste domingo, mais dez mortos e 1.982 casos de covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os óbitos ocorreram nas regiões de Lisboa (6), Centro (3) e Norte (1), onde também se registam a maioria dos novos casos, nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo, com 37,4% do total diário (742).

Nas últimas 24 horas, os internamentos voltaram a subir, com mais 11 doentes hospitalizados, para um total de 849. Há, no entanto, menos dois doentes em cuidados intensivos, onde estão 184 pessoas.

Também a subir estão os casos ativos, com mais 915 relativamente a sábado, para 44.933 no total, e também os casos suspeitos, com 63.995 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (mais 56).

Mais 1.057 doentes recuperaram, totalizando agora 924.567 recuperações.

Desde o início da pandemia já morreram 17.467 doentes dos 986.967 infetados.

