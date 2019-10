Dois homens alcoolizados causaram, na madrugada desta quarta-feira, vários desacatos no Bar/Café Estrela d'Ouro, no Largo de São Vicente, em Évora.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada a intervir por volta das 01:40, tendo expulsado os dois homens do estabelecimento noturno.

Um desses intervenientes regressou ao bar algum tempo depois, na posse de uma arma de fogo, e terá ameaçado disparar contra o segurança. Este conseguiu fechar as portas do estabelecimento atempadamento e ter-se-á refugiado no seu interior.

O suspeito fugiu e a PSP de Évora está a realizar diligências para o localizar.

As imagens do sistema de videovigilância poderão ajudar as autoridades a identificar o suspeito.