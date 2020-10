António Lobo Xavier, antigo líder do CDS-PP e conselheiro de Estado, está infetado com o novo coronavírus, foi revelado este domingo.

O centrista esteve presente na última reunião do Conselho de Estado - a 29 de setembro, no Palácio da Cidadela - junto de Marcelo Rebelo de Sousa, de António Costa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e da Presidente da Comissão Europeia, Ursula Van Der Leyen.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a Presidência da República já contactou todos os conselheiros, tal como a Comissão Europeia.

Todos os conselheiros portugueses vão ser testados entre segunda e terça-feira. António Costa, Ferro Rodrigues, Cavaco Silva e Jorge Sampaio já foram testados e deverão ter os resultados ainda durante a noite deste domingo para determinar o 5 de outubro.

Marcelo Rebelo de Sousa foi testado ao início da noite deste domingo.

Na altura, uma nota divulgada pela Presidência da República dava conta de que o Palácio da Cidadela, em Cascais, foi o local escolhido por "assegurar o devido distanciamento físico".