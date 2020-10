A covid-19 fez mais 16 mortos e 1.208 infetados em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria dos óbitos (10) ocorreram na região de Lisboa (mais 340 casos positivos), mas é no Norte que se registam 59% dos casos diários (713 dos 1.208), além de cinco das vítimas mortais. Também a zona Centro contabiliza uma morte e 94 novos casos (7,8%).

O número de doentes hospitalizados subiu para 916 (mais 39) e há já 132 (mais 4) internados nos cuidados intensivos.

Portugal tem, neste momento, perto de 33.000 casos ativos de covid-19 (mais 643 que na véspera), sendo que há, ainda, mais de 50.000 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (mais 1.447 que no boletim anterior).

Boletim da DGS - 13 de outubro by TVI24 on Scribd