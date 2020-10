Portugal registou, nesta segunda-feira, mais 1.249 casos e 14 mortos por covid-19, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A maioria dos novos casos diários ocorreu na região Norte, com mais 602 (48%), tal como o maior número de óbitos (8). Segue-se a região de Lisboa com 40,4% dos casos (505) e seis vítimas mortais.

O número de casos ativos é agora de 32.321, mais 924 que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, a covid-19 já causou a morte a 2.094 doentes e infetou 87.913.

Nas últimas 24 horas deram entrada no hospital mais 34 doentes (877 no total), subida que também se sentiu nos cuidados intensivos com mais quatro internamentos (128).

Boletim da DGS - 12 de outubro by TVI24