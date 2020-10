Portugal registou, nesta segunda-feira, mais 1.949 casos e 17 mortos por covid-19, de acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país ultrapassa, assim, a barreira dos 100.000 casos confirmados desde o início da pandemia, que fez já 2.198 vítimas mortais.

A região Norte contabiliza 50,6% dos casos diários (987) e 12 mortes, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 38,4% (749) e três óbitos. A zona Centro é a terceira mais afetada, com 6,8% dos novos casos (133) e dois mortos.

Os concelhos de Lisboa (8.241), Sintra (6.763) e Loures (3.891) são os mais afetados pela doença.

O número de internamentos disparou para 1.174, mais 88 que no dia anterior. Há, ainda, 165 doentes nos cuidados intensivos (mais dez).

Há, agora, 39.696 casos ativos de covid-19, mais 966 que domingo.

Em contactos de vigilância com as autoridades de saúde estão 55.425 pessoas (mais 574).

Nas últimas horas há registo de mais 966 doentes recuperados, elevando o total para 59.966.

Já se encontra disponível o relatório de situação de hoje, 19 de outubro, que pode ser consultado integralmente em https://t.co/9QqePfN1Xc#UmconselhodaDGS #sejaumagentedesaudepublica #estamoson pic.twitter.com/wdPGAwSn7Z — DGS (@DGSaude) October 19, 2020

Boletim da DGS - 19 de outubro by TVI24